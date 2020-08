Elezioni Usa, è anche questione di fede (Di domenica 23 agosto 2020) Martedì Melania si rivolgerà alla Convention repubblicana, riunita per la candidatura di Donald Trump al secondo mandato di presidenza, dal Giardino delle Rose della Casa Bianca (location di molti eventi importanti per il presidente degli Stati Uniti), rinnovato dopo 60 anni, con esemplari di una rosa, bianca, denominata, La Rosa di Giovanni Paolo II in ricordo della storica visita (1979) del Papa polacco, come ha sottolineato il comunicato ufficiale e un tweet della ambasciatrice americana presso la Santa Sede, Callista Gingrich. A white rose cultivar named for Pope St. John Paul II has been added to the White House Rose Garden in an a renovation unveiled Saturday. https://t.co/k6CDnA5q7d— Catholic News Agency (@cnalive) August 22, 2020Nelle stesse ore Donald Trump attaccava i democratici di aver eliminato dal Giuramento alla Nazione l’espressione ... Leggi su huffingtonpost

