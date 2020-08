Edilizia scolastica nel Sannio, la Provincia stanzia 10 mln. Via alle gare (Di domenica 23 agosto 2020) Una nota del presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, rende noto che “si sono concluse le procedure di gara d’appalto per i seguenti lavori di Edilizia scolastica: – messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione delle aree esterne ed interne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita per un importo a base d’asta di Euro 2.170.000; – nuova costruzione di una struttura scolastica nell’area interna e confinante con l’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata dei Goti per un importo a base d’asta di Euro 3.276.482; – ampliamento ... Leggi su ildenaro

