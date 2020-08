Di Maio senza vergogna: “Dissi mai col Pd, il partito di Bibbiano, ma ora alla gente non interessa più” (Di domenica 23 agosto 2020) Una pagina al giorno leva la crisi di torno. Con questo infantile adagio Il Fatto Quotidiano alterna, tutti i giorni, interviste a Giuseppe Conte e a Luigi Di Maio, cercando di tenere insieme l’Armata Brancaleone del governo giallo-rosso e le due due anime grilline che si fanno la guerra. Appena Di Maio si allontana anche vagamente dal sentiero tracciato da Travaglio & Co., viene richiamato all’ordine con una bella intervistona che il diretto interessato, ovviamente, incassa volentieri. Oggi sul “Fatto” ne campeggiava una dal titolo tutto speranzoso sul futuro dell’alleanza col Pd, peraltro accanto a un articolo vintage sull’igienista dentale Nicole Minetti e sulla sua possibile sostituta nel cuore di Berlusconi, nel giorno in cui tutti i giornali, tranne quello di Travaglio, ironizzavano sulla ... Leggi su secoloditalia

