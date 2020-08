Covid, aumentano i contagi in tutto il Veneto e a Vazzola salgono a 125 i positivi (Di domenica 23 agosto 2020) Coronavirus, in Veneto 119 nuovi positivi: 35 sono trevigiani vacanzieri in Croazia 20 August 2020 Coronavirus e scuola: da lunedì al via 96 mila test per lo screening degli insegnanti 20 August 2020 ... Leggi su trevisotoday

Adnkronos : #Covid #Lombardia, aumentano i contagi: 239 casi e 4 morti - HuffPostItalia : Covid, aumentano ancora i contagi (+845). Sei i morti - elimir73 : RT @dedoraffa: Ogni volta che un coglione dice che il Covid non c’è aumentano i contagi. - 007Vincentxxx : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, aumentano i contagi: 239 casi e 4 morti - PirlaSaggezza : RT @dedoraffa: Ogni volta che un coglione dice che il Covid non c’è aumentano i contagi. -