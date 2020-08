Coronavirus, Oms: “Più positivi, meno gravi”. Per Speranza in Italia non ci sarà una seconda ondata (Di domenica 23 agosto 2020) L’amento dei contagi in Italia – quasi mille casi registrati ieri – preoccupa governo e regioni, ma non si va verso un nuovo lockdown.”La seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo mitigarla. Ora abbiamo molti strumenti e la conoscenza che mancava a inizio epidemia“. Così in un’intervista al Corriere della Sera Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Stiamo assistendo a due fenomeni che potrebbero non essere legati – spiega –. L’aumento dei soggetti positivi è dovuto alla capacità di fare una diagnosi migliore e al maggiore uso di tamponi, oltre ovviamente all’incontestabile aumento dei contagi. Ma la possibilità che questa situazione si traduca in ... Leggi su meteoweb.eu

