Autostrada A1: chiuso per tre notti il casello di Impruneta (Di domenica 23 agosto 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud Leggi su firenzepost

FirenzePost : Autostrada A1: chiuso per tre notti il casello di Impruneta - infoitinterno : Autostrada A14 Bologna-Taranto: chiuso tratto tra Imola e bivio con diramazione Ravenna causa mezzo in fiamme - LuceverdeRadio : ?Autostrada A14 TRATTO CHIUSO tra Castel San Pietro ed Imola > Ancona ?? Nel tratto chiuso TRAFFICO BLOCCATO ? Inc… - in_appennino : RT muoversintoscan '????In #A11 tratto chiuso con 3 km di coda tra Prato Oveste e Pistoia verso Pisa per mezzo pesant… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Furgone in fiamme sull’autostrada, chiuso il tratto Prato Ovest in direzione Pistoia' -