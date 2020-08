Ufficiale: Ljungberg lascia l’Arsenal (Di sabato 22 agosto 2020) Freddie Ljungberg non sarà più il vice di Arteta all’Arsenal. Lo ha comunicato con una nota Ufficiale il club, riportando le dichiarazioni dello svedese, che ha giustificato così la sua scelta: “Ho deciso di lasciare il mio ruolo di assistente allenatore della prima squadra all’Arsenal per migliorare la mia esperienza da allenatore. Sono grato al club per le opportunità che mi ha dato come allenatore e come giocatore. Auguro a Mikel e a tutta la squadra ogni successo per la prossima stagione. Grazie anche ai tifosi per il loro costante supporto e per essere sempre al mio fianco. Spero che ci rivedremo presto”. Foto: sito Ufficiale Arsenal L'articolo Ufficiale: Ljungberg lascia l’Arsenal proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

