Sandro Mazzinghi è morto: addio al campione di pugilato (Di sabato 22 agosto 2020) Il mondo dello sport italiano piange Sandro Mazzinghi, uno dei più grandi campioni di pugilato del secolo scorso. L’ex campione del mondo è morto oggi, 22 agosto 2020, come annunciato dalla famiglia. Chi era Sandro Mazzinghi, il campione di boxe morto oggi: la carriera e la rivalità con Nino Benvenuti Mazzinghi aveva quasi 82 anni quando si è spento a Pontedera. La sua carriera è stata segnata dalla rivalità con Nino Benvenuti, un argomento di grande interesse negli anni Sessanta. L’ex campione era stato ricoverato di recente in ospedale per un’ischemia, che nel corso dei giorni si è aggravata fino a portarlo al decesso. “Diamo il ... Leggi su italiasera

