Roma – Zaniolo a contatto con amici positivi al Coronavirus: l’esito del tampone (Di sabato 22 agosto 2020) Buone notizie per Nicolò Zaniolo: il calciatore della Roma, rientrato nella capitale dopo una vacanza in Sardegna, si è sottoposto a tampone, che fortunatamente ha dato esito negativo. Il 22 della Roma attende ora di sottoporsi ad ulteriori controlli prima di potersi unire ai compagni a Trigoria. Un sospiro di sollievo per Zaniolo, che in Sardegna è stato in contatto con colleghi e amici risultati poi positivi al Coronavirus. L'articolo Roma – Zaniolo a contatto con amici positivi al Coronavirus: l’esito del tampone SPORTFAIR. Leggi su sportfair

