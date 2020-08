Richard Gere, due gravi lutti per l’attore “Il coronavirus me li ha portati via” (Di sabato 22 agosto 2020) Richard Gere, il noto attore è stato colpito purtroppo da un grave lutto. A quanto pare, in questi ultimi giorni il noto attore ha riferito di essere particolarmente preoccupato per la situazione dettata dalla pandemia da coronavirus ed ha invitato anche tutti a essere prudenti e responsabili. Lui purtroppo è venuto a stretto contatto con la malattia e seppur indirettamente, ma proprio a causa del coronavirus sembra che Richard Gere abbia perduto due persone a lui molto care. A riferirlo è stato lo stesso attore, il quale ha cercato di ricordare a tutti come questo virus sia molto pericoloso e che non è assolutamente innocuo, così come gran parte della gente sta iniziando a pensare. Ma chi sono le persone morte a causa del coronavirus, ... Leggi su aciclico

