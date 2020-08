Penny Dreadful City of Angels 2 non ci sarà, il sequel della serie originale fa flop (Di sabato 22 agosto 2020) Non è bastata Natalie Dormer a convincere i vertici Showtime: Penny Dreadful City of Angels 2 non si farà. La serie tv, imposta come sequel del più noto Penny Dreadful (andato in onda dal 2014 al 2016 sullo stesso network via cavo) non è riuscita a conquistare il suo pubblico, portando all'inevitabile decisione.“Showtime ha deciso di non proseguire con un'altra stagione di Penny Dreadful: City of Angels,” si legge in un comunicato stampa. “Vorremmo ringraziare i produttori esecutivi John Logan, Michael Aguilar, l'intero cast e la crew per il loro incredibile lavoro in questo progetto."Con queste poche parole, il network via cavo liquida ... Leggi su optimagazine

