La fuga di M49 non si ferma. Ora l’orso si è liberato anche del collare elettronico (Di sabato 22 agosto 2020) Ieri il segnale del collare elettronico dell’orso M49 emetteva «segnale di mortalità». Lo strano allarme ha subito mobilitato la Provincia di Trento, che mettendosi sulle tracce dell’oggetto, lo ha trovato a terra e integro. Ma dell’orso nessuna traccia. È così che la corsa di M49 continua. L’orso del Trentino, fuggito dal centro di Casteller il 27 luglio scorso, per la seconda volta, ora si è ufficialmente liberato anche del collare elettronico che ne monitorava gli spostamenti. «Non uccidete M49», il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva lanciato un appello per Papillon, l’altro nome con cui l’orso viene chiamata, ispirato al film del 1973 di Steve McQueen. Il presidente della ... Leggi su open.online

fanpage : L'orso M49 si è liberato dal collare, diventa difficile rintracciarlo - PandinoSteve : RT @M49liberorso: Coinvolgendo gli apparati del comune di @CBugliano e del @assurdistan chiedendo il patrocinio al comune di @Comune_Bastio… - Gina76280162 : RT @M49liberorso: Coinvolgendo gli apparati del comune di @CBugliano e del @assurdistan chiedendo il patrocinio al comune di @Comune_Bastio… - 3omAleom : Lo zoologo: 'M49? avventuroso e problematico, avrebbe bisogno di 10 ettari tutti per sé' - PAOLOMASSARI3 : @M49liberorso @manginobrioches @CBugliano @assurdistan @Comune_Bastione M49 in fuga, così come 49milioni. -