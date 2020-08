Il retroscena: Angelozzi grande artefice della promozione Spezia. Un mese fa era a un passo dal Frosinone (Di sabato 22 agosto 2020) Guido Angelozzi ha avuto un ruolo importante, vorremmo dire fondamentale, nella storica promozione dello Spezia. Ha costruito una squadra con un budget normale, senza voli pindarici, ha avuto il coraggio di puntare su giovani di valore, ha individuato in Vincenzo Italiano la guida ideale per coronare un sogno. E’ giusto sottolinearlo nel momento in cui tutti salgono sul carro. Oltretutto se consideriamo un passaggio fondamentale: un mese fa Angelozzi era andato a un passo dall’accordo con il Frosinone, probabilmente perché non gli riconoscevano i grandi meriti che prescindevano da una promozione adesso in bacheca. Ora è fin troppo semplice. Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Genoa studia alternative per la panchina. La strada per Vincenzo Italiano, che ha centrato la promozione in serie A con lo Spezia, si è fatta in salita. Anche perché il tecnico ha un contratto con ...

Italiano: "Godiamoci questo momento magico"

"Godiamoci questi momenti strepitosi. Per il futuro, a giorni parlerò e ragionerò con la società, vedremo quali saranno i programmi e poi deciderò". Per mister Vincenzo Italiano, colui che ha riportat ...

