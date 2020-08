Il pugilato dice addio a Sandro Mazzinghi, campione mondiale rivale di Benvenuti (Di sabato 22 agosto 2020) “Uno dei più grandi pugili mondiali” titola la Gazzetta dello Sport per ricordare Sandro Mazzinghi. Il pugile italiano se ne va a 81 anni a causa di una malattia. pugilato: una questione di famiglia Per la Gazzetta era “un guerriero indomabile dentro e fuori dal ring”. Sandro Mazzinghi se ne va nella sua Pontedera, dov’era nato il 3 ottobre del 1938. Fu merito del fratello maggiore Guido se intraprese la via del pugilato. E così iniziò la sua leggendaria carriera, di nascosto dalla madre che non aveva intenzione di avere ben 2 figli pugili. Guido (Guanto d’Oro d’America, 5° alle Olimpiadi di Helsinki del ’52 e campione d’Italia) fu il suo primo allenatore e maestro di ... Leggi su thesocialpost

