GP Stiria: lampo di Mir nelle FP3, Valentino Rossi partirà dalla Q1 (Di sabato 22 agosto 2020) SPIELBERG - lampo di Joan Mir mentre Valentino Rossi, 14°, prepara la Q1. Scampato il pericolo pioggia previsto alla vigilia, le prove libere 3 del Gran Premio di Stiria sull'asciutto hanno visto un ... Leggi su corrieredellosport

SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: Lampo Suzuki in Austria? ? Primi 10 in 3 decimi nelle #FP3 ? Rossi fuori dal Q2 ? 1? ???? @JoanMirOfficial (1.23.456) 2?… - newnew7777 : RT @SkySportMotoGP: Lampo Suzuki in Austria? ? Primi 10 in 3 decimi nelle #FP3 ? Rossi fuori dal Q2 ? 1? ???? @JoanMirOfficial (1.23.456) 2?… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Lampo Suzuki in Austria? ? Primi 10 in 3 decimi nelle #FP3 ? Rossi fuori dal Q2 ? 1? ???? @JoanMirOfficial (1.23.456) 2?… - SkySportMotoGP : Lampo Suzuki in Austria? ? Primi 10 in 3 decimi nelle #FP3 ? Rossi fuori dal Q2 ? 1? ???? @JoanMirOfficial (1.23.456)… -

Ultime Notizie dalla rete : Stiria lampo GP Stiria: lampo di Mir nelle FP3, Valentino Rossi partirà dalla Q1 Corriere dello Sport MotoGP | Quartararo: “Obiettivo Top-5 in Stiria”

Dopo due vittorie a Jerez, il periodo magico di Fabio Quartararo sembra aver incontrato delle potenti resistenze. Perché il Diablo, a Brno e Spielberg, di diabolico non ha avuto proprio nulla. Qualche ...

Gardner, giro lampo ed è pole

Le qualifiche della classe mediana chiudono il sabato in Stiria. Il migliore è Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) che con il tempo di 1:26.681s conquista la pole position e firma il nuovo record . No ...

Dopo due vittorie a Jerez, il periodo magico di Fabio Quartararo sembra aver incontrato delle potenti resistenze. Perché il Diablo, a Brno e Spielberg, di diabolico non ha avuto proprio nulla. Qualche ...Le qualifiche della classe mediana chiudono il sabato in Stiria. Il migliore è Remy Gardner (Onexox TKKR Sag Team) che con il tempo di 1:26.681s conquista la pole position e firma il nuovo record . No ...