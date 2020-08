Gandhi, i suoi occhiali venduti all’asta: la cifra record (Di sabato 22 agosto 2020) Un oggetto più unico che raro: gli occhiali indossati dal Mahatma Gandhi, quasi un secolo fa, sono stati venduti all’asta a Londra per una cifra da capogiro. Un paio di occhiali può costare un patrimonio? Se li ha indossati il Mahatma Gandhi, allora si. Il preziosissimo oggetto, è stato infatti battuto all’asta, come riporta Skytg24, … L'articolo Gandhi, i suoi occhiali venduti all’asta: la cifra record proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Gandhi suoi Gli occhiali di Gandhi venduti all'asta per 260mila sterline Sky Tg24 Gli occhiali di Gandhi venduti per 260mila sterline

I celebri occhiali di Mahatma Gandhi sono stati acquistati all’asta di Londra per 260mila sterline (310mila franchi). Il prezzo di partenza era stato fissato a 15mila sterline. Gli occhiali dell’eroe ...

Gli occhiali di Gandhi venduti all'asta per 260mila sterline

La vendita si è tenuta a Londra, dalla casa East Bristol Auction, che si è ritrovata il prezioso oggetto nella cassetta delle lettere, lasciato da un discendente dell'uomo che li aveva ricevuti dal Ma ...

I celebri occhiali di Mahatma Gandhi sono stati acquistati all'asta di Londra per 260mila sterline (310mila franchi). Il prezzo di partenza era stato fissato a 15mila sterline. Gli occhiali dell'eroe ... La vendita si è tenuta a Londra, dalla casa East Bristol Auction, che si è ritrovata il prezioso oggetto nella cassetta delle lettere, lasciato da un discendente dell'uomo che li aveva ricevuti dal Ma ...