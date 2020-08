Discoteche chiuse, il “capo” del Silb Pasca si assolve: “Dovevamo fare meglio? In certi casi. Ma stabilimenti, sagre e bar sono meno sicuri” (Di sabato 22 agosto 2020) Dovevano fare meglio? In certi casi sì. Le Discoteche sono più pericolose di altri luoghi? No, sono come una sagra o un bar, anzi forse più sicure. Il Tar ha dato torto ai gestori delle Discoteche? No, il giudice “non ha avuto il coraggio” di dare loro ragione. La linea di Maurizio Pasca, presidente del Silb, l’associazione delle imprese di intrattenimento da ballo, dopo la prima pronuncia del Tar sul ricorso d’urgenza contro il provvedimento del governo resta la stessa: il mondo delle Discoteche non ha niente da rimproverarsi. “Non c’è un solo contagio attribuibile a una discoteca – spiega Pasca – e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per programmare, in applicazione alle ultime direttive del ministro ...

