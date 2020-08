Conte e l'Inter, "divorzio a una sola condizione". Retroscena, nomi pesantissimi (Di sabato 22 agosto 2020) Il divorzio tra Antonio Conte e l'Inter avverrebbe solo in caso di dimissioni del tecnico. Secondo un Retroscena di SportMediaset, la rottura annunciata in diretta tv dall'allenatore dopo l'amara sconfitta contro il Siviglia nella finale di Europa League non avrebbe colto del tutto di sorpresa Suning, che da settimane sta vagliando l'alternativa a Conte. A fine campionato lo stesso mister aveva duramente attaccato la dirigenza, colpevole a suo dire di aver esposto tecnico e squadra alle critiche esterne, senza difenderli. Da quel momento, nonostante il patto Europa League siglato da Zhang (patto in parte sfumato con la sconfitta di Colonia), la pista che porta a Massimiliano Allegri (in seconda battuta, Mauricio Pochettino) è sempre stata battuta. L'unico problema è l'ingaggio di ... Leggi su liberoquotidiano

