Calciomercato Lazio: tra acquisti e cessioni (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la delusione David Silva, la Lazio sta lavorando per portare altri elementi importanti ad Inzaghi. La rosa deve essere infoltita e Tare ha già messo gli occhi su diversi giocatori, uno dei quali potrebbe addirittura arrivare domani. Calciomercato Lazio: il nuovo acquisto è Vedat Muriqi Vedat Muriqi starebbe per approdare alla Lazio Attaccante del Fenerbahce classe 1994, Vedat Muriqi è proprio il giocatore che farebbe al caso della Lazio. Nonostante negli ultimi giorni siano circolate delle voci secondo cui anche la Roma era interessata al giocatore, sembra proprio che il kossovaro abbia dato l’ok alla società biancoceleste. L’accordo fra il club di Istanbul e quello capitolino sembra ormai essere archiviato e i giornali turchi parlano ... Leggi su sport.periodicodaily

