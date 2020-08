Uomini e Donne: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in luna di miele (Di venerdì 21 agosto 2020) Altro che crisi. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara hanno deciso di trascorrere insieme un paio di giorni a Porto Ercole. Giorni pieni di tenerezza e baci come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna. Non c’è nessuna aria di crisi tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara. La coppia sta trascorrendo le vacanze estive insieme, a Porto Ercole, nonostante negli ultimi tempi si sia parlato insistentementeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - ItalianNavy : Il Comandante in Capo della Squadra Navale visita #naveSanGiusto in partenza per #Beirut . L'ammiraglio Paolo Treu,… - DPCgov : #21agosto 2017, il #terremoto scuote l'isola di #Ischia. Il Servizio Nazionale di #ProtezioneCivile si mobilita imm… - anitawithat : RT @di_avocado: Gli uomini non vogliono avere figlie femmine perché non vogliono vederle subire le stesse molestie che loro riservano norm… - StufaMarcia1 : #staseraitalia 'metà uomini e metà donne'. Mavaffanculo bugiardo -