Stranger Things: a Los Angeles arriva il drive-in interattivo (Di venerdì 21 agosto 2020) L'evento Stranger Things - The drive-into experience sarà inaugurato a Los Angeles e permetterà ai fan della serie Netflix di partecipare ad un drive-in interattivo. In attesa di scoprire quando ripartiranno le riprese della quarta stagione di Stranger Things, a Los Angeles un drive-in interattivo permetterà a centinaia di fan di tornare per circa un'ora ad Hawkins e di porre così momentaneamente fine alla loro astinenza a distanza di oltre un anno dal rilascio della terza stagione della serie tv su Netflix. Stranger Things - The drive-into experience, questo il nome ufficiale del progetto, rappresenta infatti uno spettacolo ... Leggi su movieplayer

