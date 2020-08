Salvini perde la testa: 'Qualcuno ci guadagna con il virus, perché non si capisce questo terrorismo...' (Di venerdì 21 agosto 2020) Una escalation di irresponsabilità. Che lo ha portato a dire in piena escalation di contagi, tra gli applausi dei suoi fans e tra le contestazioni della Toscana democratica e antirazzista, che c'è ... Leggi su globalist

mariocalabresi : Casaleggio perde contro Calabresi sull’incontro con Salvini del 2017 - La Repubblica - lemonfromRome : @_DAGOSPIA_ ??????????... se Trump perde il duo Salvini Meloni scomparirà in due settimane - Giuggio72684862 : RT @talismanogiada: #Zingaretti non se la prenda con il #M5S se perde le elezioni, il PD ha scelto di garantire gli sbarchi e con ciò dar… - beretta_gio : RT @HRomische: Il disgustoso @Tg1Raiofficial che non perde occasione per intervistare Salvini o Meloni, dando loro una ribalta gratuita per… - HRomische : Il disgustoso @Tg1Raiofficial che non perde occasione per intervistare Salvini o Meloni, dando loro una ribalta gratuita per delirare -