Salvini a Pontedera, lettera della consigliera Pd: "La sanità toscana è di eccellenza" (Di venerdì 21 agosto 2020) Una lettera a Matteo Salvini . L'ha consegna a mano al leader della Lega la consigliera regionale del Pd Alessandra Nardini , candidata capolista del Partito Democratico alle prossime regionali. Ecco ... Leggi su lanazione

LegaSalvini : ++ OGGI MATTEO SALVINI IN TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA! ++ ?? ORE 9.30 MARINA DI PISA frazione di Pisa ???? “Colazione c… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ?? #Salvini: Sempre in diretta da Pontedera (Pisa), state con noi! - Il_ConteOliver : #Salvini al mercato Pontedera mentre tenta di vendere la pentola in silicone che va anche in forno. @legasalviniita - infoitinterno : Pontedera, folla per Salvini e Ceccardi al mercato: 'Che accoglienza, grazie' / VIDEO - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ++ OGGI MATTEO SALVINI IN TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA! ++ ?? ORE 9.30 MARINA DI PISA frazione di Pisa ???? “Colazione con Salv… -