Regionali: tensione Pd-M5s. Centrodestra sogna il sorpasso (Di venerdì 21 agosto 2020) Poche ore alla chiusura delle liste. Il centrosinistra parte dal 4-2, ma Salvini ed alleati puntano alla rimonta, forti anche delle divisioni non risolte fra le due forze del governo Conte che corrono ... Leggi su tg.la7

serenel14278447 : Tensione M5s-Pd, cala il sipariosu alleanze in Puglia e Marche - SaCe86 : Tensione M5s-Pd, cala il sipariosu alleanze in Puglia e Marche - gerlin_daniela : Prima dicevano ottobre, hanno anticipato per paura che ci si organizzi prima... Cosi non possiamo ne votare le regi… - ci_cinicamente : @S__yC____l Per me lo scopo finale è far saltare le elezioni regionali di settembre. Si inizia ad agosto a creare t… -