Queen: esce Live Around the world con Adam Lambert (Di venerdì 21 agosto 2020) La loro loro prima apparizione insieme risale al 2009, quando Brian May e Roger Taylor furono ospiti alla finale dell'ottava stagione di American Idol, di cui Adam Lambert era un concorrente. Da allora la combinazione di Queen + Adam Lambert è diventata un successo trionfale con tour sold out in ogni parte del mondo.Senza Covid-19 Brian, Roger e Adam avrebbero appena terminato un ulteriore tour da 27 spettacoli in 9 paesi europei. Tuttavia l'arrivo del COVID-19 ha costretto la band a rinviare tutto al prossimo anno. Per questo motivo i Queen + Adam Lambert hanno cercato altri modi per consolare il mezzo milione di fan delusi che avevano acquistato i biglietti.Su YouTube hanno presentato lo speciale "Tour Watch Party", uno ... Leggi su panorama

