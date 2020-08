Pontecagnano Faiano, guariti in sette dal Covid-19 (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una giornata segnata da tanti, troppi nuovi contagi anche in provincia di Salerno, è passata quasi inosservata la buona notizia giunta dal Comune di Pontecagnano Faiano. sette persone sono guarite dopo essere state contagiate dal coronavirus. La cittadina dei picentini tira dunque un sospiro di sollievo. A darne notizia il sindaco Giuseppe Lanzara nella tarda serata di ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

zazoomblog : Pontecagnano Faiano lavori in via Calabria per estensione Gas Metano - #Pontecagnano #Faiano #lavori… - occhio_notizie : Anche a Pontecagnano mascherine gratis per Ferragosto -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Pontecagnano Faiano, guariti in sette dal Covid-19 anteprima24.it Salernitana, spunta un nuovo striscione di protesta degli ultras

Mentre i calciatori della Salernitana sono impegnati al centro sportivo “Mary Rosy” di Pontecagnano Faiano per il primo giorno di raduno, gli ultras che fanno capo al gruppo UMS, la scorsa notte, han ...

SALERNITANA: Djuric è stato tra i primi ad arrivare al centro sportivo "Mary Rosy"

È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Salernitana. Non senza qualche problema di viabilità: calciatori, staff e dirigenti hanno dovuto fare i conti con il gran traffico provocato dai vacanz ...

Mentre i calciatori della Salernitana sono impegnati al centro sportivo “Mary Rosy” di Pontecagnano Faiano per il primo giorno di raduno, gli ultras che fanno capo al gruppo UMS, la scorsa notte, han ...È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Salernitana. Non senza qualche problema di viabilità: calciatori, staff e dirigenti hanno dovuto fare i conti con il gran traffico provocato dai vacanz ...