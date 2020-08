“Non riconosco le persone”, Enrica Bonaccorti choc: ecco la malattia di cui soffre (Di venerdì 21 agosto 2020) Enrica Bonaccorti intervistata da Pierluigi Diaco durante “Io e te”, ha raccontato della malattia di cui soffre, svelando di averla resa pubblica da qualche tempo, proprio perché, a volte, le ha creato spiacevoli problemi. Enrica Bonaccorti parla della sua malattia Ho un problema preciso che ho dichiarato ultimamente. Io soffro di prosopagnosia, che cos’è? È... L'articolo “Non riconosco le persone”, Enrica Bonaccorti choc: ecco la malattia di cui soffre proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - rtl1025 : ?? Elettra #Lamborghini ha deciso di cancellare tutti i #concerti in programma per la situazione #Covid19. Lo ha ann… - Chiara84528787 : Ho iniziato a dormire e non mi riconosco più - DocSballoni : @Alessandra_5_5 questo essere ieri ha provato a ferirmi usando la mia disabilità. Io riconosco la mia disabilità, m… - honeylouiis : RT @wxllserm_: L'hai nascosta bene questa parte tua tanto che adesso quasi non ti riconosco. -

Ultime Notizie dalla rete : “Non riconosco Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche