MotoGp, Valentino Rossi preoccupato: “soffro tanto sul dritto, ci sono 4-5 piloti più veloci di me” (Di venerdì 21 agosto 2020) Non proprio una giornata positiva per Valentino Rossi quella trascorsa oggi in Austria, il Dottore è rimasto escluso dalla top ten dei tempi combinati di FP1 e FP2, dunque la terza sessione di domani diventerà fondamentale per accedere direttamente alla Q2 in Qualifica. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesInterrogato ai microfoni di Sky Sport al termine dei due turni di libere, il pilota della Yamaha ha ammesso: “abbiamo deciso di risparmiare un po’ di gomme oggi per provarci meglio domani, pensiamo che la FP3 sarà asciutta e la mattina si riescono a fare tempi migliori perché fa più fresco. Sarà dunque una sessione importantissima perché tutti proveranno a stare nei dieci, sarà fondamentale ottenere la top-ten. Oggi pomeriggio ce l’ho fatta, ma non è bastato per entrare ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' ??@MotoGP @antonioboselli… - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Stiria: come cambia la curva 3 di Spielberg dopo l'incidente Zarco-Morbidelli #SkyMotori #MotoGP #AustrianGP… - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi: “Bisogna essere nei 10! Il mio passo è buono, ma 4-5 piloti sono più veloci” -