Massimo Boldi invoca il Signore sui social: “I potenti del mondo vogliono terrorizzarci” (Di venerdì 21 agosto 2020) Massimo Boldi è un comico, attore e produttore televisivo italiano. È soprannominato “Cipollino” per via di Max Cipollino, il suo personaggio comico più famoso. Il suo sodalizio più longevo e famoso della storia del cinema italiano è quello con Christian De Sica durato ben oltre vent’anni. Vincitore di 11 Telegatti è fondatore della casa produttrice “Mari Film”. Di recente, però, Massimo Boldi ha fatto parlare di sé per un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook. Ecco cosa ha detto. Massimo Boldi su Facebook: “I potenti del mondo vogliono terrorizzarci. Il popolo ha paura” Si sono scatenate varie polemiche dopo il post ... Leggi su velvetgossip

Adnkronos : Massimo Boldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - HuffPostItalia : Massimo Boldi: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' - paoloroversi : Meno male che c'è Massimo Boldi a fare chiarezza. Adesso davvero mi sento più tranquillo... #mascherine #COVID19 - semeoro1 : RT @LucillaMasini: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' Chi l'ha detto: Un Nobel per la medic… - Pako_Izzo : RT @aforista_l: Quando vi misurano la temperatura con gli infrarossi vi copiano i ricordi! Poi quando la memoria è piena mettono tutto su C… -