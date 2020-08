Massimo Boldi “complottista” finisce sotto accusa e fa un passo indietro: “Ci vogliono tappare la bocca con le mascherine” (Di venerdì 21 agosto 2020) Massimo Boldi invoca l'intervento del Signore contro i potenti della terra rei di voler tappare a tutti la bocca con la mascherina, quasi fosse simbolo di tirannia. Questo è il succo di quello che l'attore, in versione "complottista" per usare termini moderni, ha scritto ieri su Facebook creando scompiglio sul web e oggi anche sui social. Tra gli argomenti in tendenza c'è proprio la sua visione del virus e dell'utilizzo delle mascherine quasi come se fossimo tutti delle pecore senza più il barlume della ragione a tenerci vivi e, soprattutto, ad accendere in nomi quella voglia di rivoluzione e di libertà. In particolare, Massimo Boldi ha pensato bene di usare Facebook per illustrare a tutti la sua filosofia, quella che dopo le polemiche ha voluto definire ... Leggi su optimagazine

HuffPostItalia : Massimo Boldi: 'I potenti vogliono terrorizzarci, ci mettono le mascherine per tapparci la bocca' - Adnkronos : Massimo Boldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - Adnkronos : #massimoboldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - emiliopat11 : RT @Adnkronos: #massimoboldi: 'Potenti vogliono terrorizzarci, #mascherine per tapparci bocca' - BrunoGiannarel1 : RT @CianPdc: Se vi rattrista leggere le dichiarazioni di Massimo Boldi sul #Covid_19, ricordatevi che gli italiani facevano la coda per ved… -