Marotta: “Alzare un trofeo è un gesto che manca. Ho fiducia in Conte” (Di venerdì 21 agosto 2020) Beppe Marotta vive il pre match con serenità, intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Alzare un trofeo è un gesto che manca da parecchio. C’è la giusta tensione ed attenzione. Le partite ormai durano cento minuti e gli esiti sono determinati anche nei minuti finali. Ho fiducia in Conte, è un allenatore esperto ne ha viste tante di queste partite. Il mister lo si vede anche negli allenamenti, col torello ad esempio, è sempre con i suoi giocatori e questo è un segnale importante. L’orgoglio dei dirigenti italiani è vedere la nostra Nazionale vincere ma soprattutto avere giocatori italiani che arrivano a queste partite. Alla Juventus sicuramente c’era uno zoccolo duro di giocatori italiani. La proprietà è presente e ... Leggi su alfredopedulla

sere__3 : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa finale è un giusto riconoscimento per il lavoro dell'allenatore e del gruppo. E' un orgoglio per la socie… - ferraiolia : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa finale è un giusto riconoscimento per il lavoro dell'allenatore e del gruppo. E' un orgoglio per la socie… - identit12 : Non riesco proprio a tifare l'Inter. Ma se Handanovic, De Vrij, Lukaku, Brozovic e Marotta dovessero alzare la copp… - bunsandvans : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa finale è un giusto riconoscimento per il lavoro dell'allenatore e del gruppo. E' un orgoglio per la socie… - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta: 'C'è la giusta tensione e sono molto ottimista: vogliamo alzare il trofeo' -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Alzare Giro d'Italia 2020: le Regioni, le Province ed i paesi attraversari tappa per tappa OA Sport