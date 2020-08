Ligue 1, dopo i due del Nizza un positivo al Covid-19 anche nel Rennes (Di sabato 22 agosto 2020) Un caso di positività anche all’interno del Rennes, alla vigilia dell’inizio della Ligue 1 Alla vigilia della prima partita di Ligue 1, il Rennes ha comunicato che un calciatore è stato trovato positivo al Covid-19. «Il contagiato è asintomatico ed è stato prontamente isolato dopo la sua positività ai test effettuati giovedì. Nessun altro tesserato oggi, nella nuova mandata di test, è risultato positivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

