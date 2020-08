L’album dei Radiohead fatto di paranoia, poetica e suoni sperimentali (Di venerdì 21 agosto 2020) Se consideriamo che questo disco ha festeggiato tre anni fa (con una riedizione doppia) il suo ventennale, “OK Computer” è davvero OK: è ancora un disco nuovo, fresco, fuori dell’ordinario. Importante, come allora. E, si potrebbe aggiungere, difficile da definire, categorizzare. E penso questo sia la cosa di cui Thom Yorke e i suoi quattro amici-diventati-una-band siano più soddisfatti. Fors’anche orgogliosi. Missione compiuta: «Quando dicono una cosa di noi, non sarà mai quella che accade davvero». Bisogna pensare a Radiohead più come un progetto nel tempo, un’idea in divenire, che cambia continuamente, cercando nuove soluzioni, nuove atmosfere, nuove sonorità. Nuove strumentazioni, nuove contaminazioni, che inevitabilmente ti portano in altre direzioni. Ogni album dei ... Leggi su linkiesta

letterstobinnie : comunque dio mi sta punendo per aver ceduto e comprato l'album dei oneus ???? - Simonski10 : RT @btshouse_ita: Dalla conferenza stampa di questa notte???? ?? ha detto che sono stati occupati a preparare l’album e volevano condividere… - kekka121 : @_alfayo_ nell'album) inoltre inserendo messaggi come la perdita della pressione verso un qualcosa che ha sempre f… - _ambulansia : OK BELLO TUTTO BELLA LA GENERAL SALE DEI BIFFY CHE È ANDATA IN MERDA MA CHISSENEFREGA GNARI È USCITO L’ALBUM NUOVO… - txtitaliafandom : TOMORROW X TOGETHER Evento di conversazione online per commemorare l'uscita dell'album giapponese 'DRAMA' il 5 sett… -

Ultime Notizie dalla rete : L’album dei 'Flourish' è il nuovo, sorprendente album di Damian Lazarus Dj Mag Italia