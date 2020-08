Juventus, l’ex Montero sicuro: “Pirlo poco esperto? Col suo carisma non ha bisogno di parlare…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex giocatore della Juventus Paolo Montero, attuale allenatore della Sambedettese in Serie C, ha parlato della scelta del club bianconero di affidarsi ad Andrea Pirlo per la guida della squadra nel prossimo campionato.Montero: "Pirlo poco esperto? Col suo carisma non ha bisogno di parlare"caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="678" Pirlo (getty images)/caption"Stiamo parlando di un nome importante a livello mondiale. Vista da fuori, la scelta della Juventus è un cambio positivo. Di Pirlo non si può discutere niente", ha affermato Montero senza timore. "Si dice che Andrea manchi di esperienza, ma non vuol dire niente. L'importante è rischiare, ... Leggi su itasportpress

