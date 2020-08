Inter, Europa League amara: vince il Siviglia 3-2. E ora Conte che fa? (Di venerdì 21 agosto 2020) amara sconfitta per l'Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia. Vincono gli spagnoli 3-2 e si aggiudicano la loro sesta coppa in 15 anni (contando anche le prime due, ancora Uefa). A Colonia va in scena un primo tempo brillantissimo, con il gol a freddo su rigore di Lukaku e il pareggio al 12' di De Jong. Dopo un rigore abbastanza netto non concesso ai nerazzurri, in un minuto si va sul 2-2 con due gol di testa ancora dell'olandese De Jong e di Godin. Nella ripresa poche emozioni e ritmi blandi fino al 74, quando Diego Carlos si riscatta delle incertezze difensive e in rovesciata (complice una deviazione decisiva di Lukaku) supera Handanovic e segna il 3-2. Nel finale gli uomini di Antonio Conte tentano di raddrizzarla e l'occasione migliore arriva all'82', quando ... Leggi su liberoquotidiano

