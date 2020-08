Harry Maguire nei guai: arrestato in Grecia per rissa (Di venerdì 21 agosto 2020) Finisce davvero male la vacanza per Harry Maguire. Il capitano del Manchester United nonché bandiera della Nazionale inglese, è stato arrestato a Mykonos (Grecia), dove sta trascorrendo la villeggiatura, perché coinvolto con alcuni amici in una rissa all’esterno di un bar. Stando alle prime ricostruzioni, il giocatore avrebbe opposto resistenza alla polizia che lo stava portando via in manette. Sarebbero volati anche dei colpi proibiti oltre a diversi insulti. Harry Maguire: il difensore più pagato LA NOTA DEL MANCHESTER UNITED La notizia dell’arresto di Maguire ha scosso tutto l’ambiente del Manchester United, in procinto di preparare la prossima stagione. Il club ha commentato l’episodio ... Leggi su sport.periodicodaily

