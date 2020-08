Guarcino, escursionisti feriti e allo stremo: salvati in piena notte dal Soccorso Alpino (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto la scorsa notte per due interventi distinti in provincia di Frosinone, a Guarcino, e in provincia di Rieti, sul Terminillo. A Guarcino è intervenuta una squadra di terra della stazione di Collepardo per recuperare due escursionisti romani dispersi a Campocatino. La coppia è stata raggiunta a piedi dagli operatori del Soccorso Alpino che hanno riscontrato una frattura del polso sinistro e un sospetto trauma cranico per la donna, scivolata su un ghiaione, e un principio di sfinimento per l’uomo. I due dopo essere stati rifocillati e tranquillizzati sono stati riaccompagnati a Campocatino dove ad attenderli era presente un’ambulanza del 118 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Guarcino, escursionisti feriti e allo stremo: salvati in piena notte dal Soccorso Alpino -

Ultime Notizie dalla rete : Guarcino escursionisti Guarcino, il soccorso alpino mette in salvo due escursionisti FrosinoneToday Soccorso Alpino interviene sul Terminillo per recuperare due escursionisti dispersi

Sul Monte Terminillo è intervenuta la stazione di Rieti del Soccorso Alpino per ricercare e recuperare due escursionisti dispersi. I due sono stati ritrovati bloccati in un canalone sul versante nord ...

Paura ad alta quota, lei fratturata, lui senza più forze: salvati dal Soccorso Alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto la scorsa notte per due interventi distinti in provincia di Frosinone, a Guarcino, e in provincia di Rieti, sul Termin ...

Sul Monte Terminillo è intervenuta la stazione di Rieti del Soccorso Alpino per ricercare e recuperare due escursionisti dispersi. I due sono stati ritrovati bloccati in un canalone sul versante nord ...Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto la scorsa notte per due interventi distinti in provincia di Frosinone, a Guarcino, e in provincia di Rieti, sul Termin ...