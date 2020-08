Flavio Briatore, diversi casi di Covid tra i dipendenti del suo Billionaire (Di venerdì 21 agosto 2020) Porto Cervo, acceso un focolaio al dorato Billionaire di Flavio Briatore: sei dipendenti risultati positivi al Covid nell’esclusivo locale della Costa Smeralda. Tutti e sei i dipendenti infetti si sono posti in auto-isolamento aspettando precise istruzioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna. Ciò accadrà dopo le direttive del direttore del Billionaire, Roberto Pretto, che ha provveduto ad informare subito camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza. Ad oggi sono solo in pochi ad essersi sottoposti a tampone, così come riportato da Giuseppe Scarpa sul Messaggero, quindi si ipotizza a malincuore che gli infetti potrebbero essere più dei sei appartenenti allo staff e attualmente noti. Ma ... Leggi su caffeinamagazine

