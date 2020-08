Covid-19, quella impossibilità di alcuni malati di distinguere il dolce dall'amaro (Di venerdì 21 agosto 2020) La perdita dell'olfatto che può accompagnare il coronavirus è unica e diversa da quella vissuta da chi ha sperimenato un brutto raffreddore o influenza. Lo affermano i ricercatori europei che hanno ... Leggi su globalist

LaStampa : Un giorno, quando la parola Covid-19 non farà più paura, ricorderemo l’estate del 2020 come quella in cui perdemmo… - SergioCosta_min : Con @GiuseppeConteIT abbiamo affrontato una situazione, quella del covid, che segnerà un solco nella storia dell'um… - alexvespi : “La responsabilità, soprattutto quella condivisa, è un clima. Difficile da creare e molto facile da disperdere. A u… - cuntrariusa : @Nonha_stata Mi sono inserita in graduatoria quest’anno e la mia paura più grande è quella di non riuscire a lavora… - flawlessloujs : @Maxquellorient1 Era seduta praticamente vicino al posto in cui normalmente veniva messa la verdura prima del COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quella "All'emergenza Covid, si aggiunge quella per l'immigrazione", sfogo della sindaca di Castello di Annone LaVoceDiAsti.it Luca Andrieri: “Il Governo garantisce: siamo preparati ad un ritorno del Covid-19…”

“Accogliere, con le dovute condizioni e nei limiti del possibile, è un segno di umanità. Chi è ospite, è sacro e merita la nostra attenzione! Ma sacralità e attenzione vanno ancor più garantite quando ...

Covid, Fontana: "Numeri non lasciano tranquilli, dobbiamo essere pronti a tutto"

Milano, 21 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere pronti a ogni tipo di eventuale rigurgito di questa maledetta epidemia, si vedono dei numeri che non lasciano del tutto tranquilli, anche se io credo che ...

“Accogliere, con le dovute condizioni e nei limiti del possibile, è un segno di umanità. Chi è ospite, è sacro e merita la nostra attenzione! Ma sacralità e attenzione vanno ancor più garantite quando ...Milano, 21 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere pronti a ogni tipo di eventuale rigurgito di questa maledetta epidemia, si vedono dei numeri che non lasciano del tutto tranquilli, anche se io credo che ...