Campania. Camion perde carico di pomodori e travolge scooter: 2 giovani in prognosi riservata (Di venerdì 21 agosto 2020) Campania. Camion perde carico e investe due giovani in scooter. È di circa un’ora fa l’incidente avvenuto nei pressi dell’ospedale Curteri di Mercato San Severino, all’altezza di un noto mobilificio della zona. Camion perde carico di pomodori Secondo una prima ricostruzione, pare che un autocarro che trasportava casse di pomodori in curva abbia perso il carico … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DieselTecnica : Consegna a Manzo g__m__ #scaniaitalia #camion #soddisfazioni #amazing #camionista #trucker #consegnebyspolzino… - DieselTecnica : Consegna a Chiappardi #scaniaitalia #camion #soddisfazioni #amazing #camionista #trucker #consegnebyspolzino… - DieselTecnica : Consegna a Guerzoni #unico #green #scaniaitalia #camion #soddisfazioni #amazing #camionista #trucker… - DieselTecnica : Consegna a Canale srl #scaniaitalia #camion #soddisfazioni #amazing #camionista #trucker #consegnebyspolzino… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Camion Campania. Camion perde carico di pomodori e travolge scooter: 2 giovani in prognosi riservata Teleclubitalia.it Ragazzino picchiato a Giugliano, scoperti e denunciati i 2 aggressori: uno è minorenne

Sono state identificate dai carabinieri di Giugliano in Campania le due persone che l’altra sera hanno aggredito un 17enne, causandogli la frattura del setto nasale. Si tratta di un 15enne e un 19enne ...

Regionali Campania 2020, Ciarambino contro De Luca: «Risale la curva dei contagi»

«La tanto millantata strategia di De Luca per farsi trovare pronti a una nuova ondata di contagi è già saltata appena la curva ha cominciato a risalire. E non basteranno più neppure le ordinanze sceri ...

Sono state identificate dai carabinieri di Giugliano in Campania le due persone che l’altra sera hanno aggredito un 17enne, causandogli la frattura del setto nasale. Si tratta di un 15enne e un 19enne ...«La tanto millantata strategia di De Luca per farsi trovare pronti a una nuova ondata di contagi è già saltata appena la curva ha cominciato a risalire. E non basteranno più neppure le ordinanze sceri ...