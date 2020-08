Burger King alla conquista di Twitch con la campagna marketing King of Stream ma gli streamer sono furiosi (Di venerdì 21 agosto 2020) Burger King è nota in tutto il mondo non solo per essere la diretta rivale di McDonald's, ma anche per i suoi exploit di marketing che variano dal geniale al cattivo gusto. Nella guerra dei fast food tutto è concesso, no? Beh, pare che questa volta l'ultima idea della rinomata catena abbia causato le ire di un particolare gruppo di persone: gli Streamer di Twitch.Partiamo dal principio: su Twitch, molti Streamer hanno attive le donazioni, ovvero possono ricevere somme di denaro di diverso taglio dai propri spettatori. In molti casi, quando ciò accade, un avviso pubblico appare nello schermo dello Streamer e tutti possono vedere chi ha donato e quanto ha donato. È possibile ... Leggi su eurogamer

Se parli con la mascherina non si capisce nulla? La trovata di Burger King: stampa gli ordini dei clienti sulla mascherina

Burger King offre a 250 clienti in Belgio mascherine su misura con i loro ordini stampati, ha annunciato la catena il 10 agosto. I clienti possono inserire i loro ordini nei commenti su Facebook o Ins ...

