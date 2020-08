Bari: corona virus, ricoverato un neonato Al "Giovanni XXIII" in via precauzionale. Speranza: appello ai giovani (Di venerdì 21 agosto 2020) Il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ne ha data comunicazione oggi. Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato quest’oggi 14 nuovi casi di positività al Sars-Cov2. Si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul Portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio”. Il ... Leggi su noinotizie

L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 947 sono i nuovi contagiati e nove i morti con 71996 tamponi. Ieri erano 84 ...

