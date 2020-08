Accoltellato in strada a Firenze: muore 28enne marocchino (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella serata di ieri un 28enne marocchino è morto a seguito di un accoltellamento avvenuto a Porto a Mezzo (FI). Si pensa ad un regolamento di conti. Tragedia nel Fiorentino: un marocchino di 28 anni è stato ucciso nella serata di ieri presso la statale verso Livorno, nel comune di Lastra a Signa. Per l’esattezza … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

