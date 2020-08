A sorpresa svolta in Libia. Sarraj e Saleh annunciano cessate il-fuoco e voto a marzo (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuova possibile svolta in Libia. Dopo settimane di negoziati attuati con l'appoggio di Nazioni unite e Stati Uniti. Oggi l'annuncio del cessate il fuoco in tutto il Paese ed elezioni a marzo 2021, da ... Leggi su tg.la7

Filippini aspetta la chiamata da Genova ma la società pensa a una svolta totale

Oggi a casa di Spinelli si deciderà il nome dell’allenatore Già domenica i vincolati potrebbero radunarsi per il tampone LIVORNO Quella di oggi sarà una giornata chiave per il futuro amaranto. Ma no, ...

