A Castel di Sangro un convegno sull’alimentazione con De Laurentiis, Gattuso e Manolas (Di venerdì 21 agosto 2020) Una forte rappresentanza del Napoli prenderà parte al convegno “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo”, organizzato a Castel di Sangro (sede del ritiro estivo) il prossimo giovedì 27 agosto, alle 15:00. L’evento si terrà al palasport della città, come riferisce il club attraverso il proprio sito ufficiale. Al dibattito sulle corrette abitudini alimentari parteciperanno Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e Kostas Manolas, con l’intervento anche di Raffaele Canonico, medico sociale, mentre il tutto sarà moderato da Nicola Lombardo, il capo della comunicazione. Interverranno quindi figure di spicco del mondo accademico e gastronomico, come Camillo Ricordi (direttore per la ricerca sul ... Leggi su ilnapolista

