A Capri arriva “Olivia O”, lo yacht di lusso con prua capovolta (Di venerdì 21 agosto 2020) L'articolo A Capri arriva “Olivia O”, lo yacht di lusso con prua capovolta proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

FrancoMusiani : RT @Miti_Vigliero: Assomiglia al mio ferro da stiro A Capri arriva 'Olivia O', lo yacht di lusso con prua capovolta - Miti_Vigliero : Assomiglia al mio ferro da stiro A Capri arriva 'Olivia O', lo yacht di lusso con prua capovolta - cangianie : RT @superacquaman: CAPRI UN ISOLA INCONTAMINATA SI ARRIVA PRENDENDO L'ALISCAFO NEL PORTO DI RIMINI - TOSADORIDANIELA : RT @superacquaman: CAPRI UN ISOLA INCONTAMINATA SI ARRIVA PRENDENDO L'ALISCAFO NEL PORTO DI RIMINI - Silvano05230100 : RT @superacquaman: CAPRI UN ISOLA INCONTAMINATA SI ARRIVA PRENDENDO L'ALISCAFO NEL PORTO DI RIMINI -

Ultime Notizie dalla rete : Capri arriva

Affaritaliani.it

Roma, 21 ago. (askanews) – L’isola di Capri si impreziosisce con uno yacht davvero originale: un panfilo da mille e una notte con la prua rovesciata e un design molto particolare. Si tratta di “Olivia ...Il 2020 è l’anno giusto per andare a Capri, parola dello chef caprese doc Luigi Lionetti. Ecco i suoi consigli fra ristoranti, spiagge e locali per un itinerario “provato per voi” - dal traghetto pano ...