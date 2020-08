Wizz Air punta su Londra Gatwick (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Tutte le compagnie aeree devono fare i conti con la crisi prodotta dall’emergenza Covid-19, ma c’è chi fa eccezione. Wizz punta con decisione sull’aeroporto di Londra Gatwick, scalo importante ma penalizzato dai tagli di British Airways, dopo avere aperto a Luton la sua base principale nel Regno Unito e avviato la sfida sul mercato low cost a easyJet, che nel 2019 ha trasportato un terzo dei 40 milioni annui dell’aeroporto. Inizialmente Wizz Air baserà un solo aereo a Gatwick, volando a Lanzarote, Malta, Napoli e Atene. Chiara la strategia di operare la concorrenza proprio sulle rotte già coperte da easyJet e Ryanair. Leggi su quifinanza

Ryanair punta alla Russia: annunciati quattro voli settimanali tra l’Italia e San Pietroburgo

Attualmente la compagnia irlandese non è presente in Russia, mentre la sua concorrente Wizz Air ha annunciato di recente di voler inaugurare la sua prima base russa all'aeroporto di San Pietroburgo ...

