Ufficiale: Diego Alende dal Valladolid al Lugo (Di giovedì 20 agosto 2020) Il centrale galiziano Diego Alende, lascia in prestito il Valladolid per il Lugo per la stagione 2020-21. I due club hanno raggiunto un accordo per la cessione del giocatore che tra pochi giorni compirà 23 anni. Di seguito la nota del club. “Real Valladolid e CD Lugo hanno raggiunto un accordo per il prestito di Diego Alende (Santiago de Compostela, 25/08/1997), che giocherà la prossima stagione per la squadra galiziana, attiva in LaLiga SmartBank, per continuare la sua progressione”. Alende jugará cedido en el @CDeportivoLugo la próxima temporada. ¡Suerte, Diego! https://t.co/TduxTNA6Bp#RealValladolid #FichajeRV — Real ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri - yutomanga : RT @SkySport: Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri - davideinno85 : RT @SkySport: Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri - Fprime86 : RT @SkySport: Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri - 8cycling : RT @SkySport: Brescia, Lopez rescinde: è ufficiale. Ora Delneri -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Diego Brescia, UFFICIALE: addio a Diego Lopez Calciomercato.com Calciomercato, UFFICIALE | | Contratto risolto: addio!

Salta una nuova panchina in Serie B con la rescissione consensuale avvenuta nelle ultime ore: pochi minuti l’annuncio ufficiale! Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia pensa ad una nuova e vera r ...

Notizie calciomercato - il Live di oggi: Ibrahimovic-Milan, nuovi contatti

Accordo biancoceleste col Fenerbahce per 18 milioni: nell'affare anche Bastos. Il Chelsea chiede 30 milioni per l'esterno, i nerazzurri aspettano uno sconto ma l'affare si farà. L'attaccante può ritro ...

Salta una nuova panchina in Serie B con la rescissione consensuale avvenuta nelle ultime ore: pochi minuti l’annuncio ufficiale! Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia pensa ad una nuova e vera r ...Accordo biancoceleste col Fenerbahce per 18 milioni: nell'affare anche Bastos. Il Chelsea chiede 30 milioni per l'esterno, i nerazzurri aspettano uno sconto ma l'affare si farà. L'attaccante può ritro ...