Tutto quello che c'è da sapere sulla febbre che spaventa Lodi (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesca Bernasconi A Lodi 10 pazienti sono ricoverati per aver contratto la febbre del Nilo, per la quale non esiste una terapia specifica. Ecco quali sono i sintomi della malattia e come fare a prevenirla Un altro virus sta spaventando Lodi. Dopo il Covid-19, arriva la paura per il West Nile Virus, che provoca la febbre del Nilo. Secondo quanto riferito da Ansa, dieci pazienti, di età compresa tra i 49 e i 79 anni, sarebbero stati ricoverati all'ospedale Maggiore, con diversi sintomi. Ma di cosa si tratta? Il virus è stato isolato per la prima volta in Uganda, nel 1937, ma per la malattia che provoca non esiste ancora una terapia specifica. Ecco Tutto quello che c'è da sapere su ... Leggi su ilgiornale

Internazionale : Tendiamo a dare per scontato che vivere una vita dignitosa significa avere tutto sotto controllo. Ma forse è più di… - LucaBizzarri : Se sei il Presidente del Consiglio questa foto non la fai. Non perché quello non sia un cazzaro (lo è, lo sono in t… - SkySport : Siviglia-Inter, tutto quello che c'è da sapere ? ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE #SivigliaInter Domani alle 21:00 Su Sky… - tajaliga : RT @Giuliano_Sergi: @sergiodesiena @tajaliga cit. libro Cuore e quello che si fa lavorando non è sudiciume: è polvere, è calce, è vernice… - 1926_cri : RT @jo19N26: La 104 ad honorem a quelli che “perdete solo tempo con #LeteOut”. Probabile, anzi, probabilissimo. Mica come voi che prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Siviglia-Inter, tutto quello che c'è da sapere sulla finale di Europa League 2020 Sky Sport Seregno pronta per tornare a scuola: lezioni in presenza, entrate e uscite a gruppi distanziati di 15 minuti. Sì alla mensa, trasporti da discutere

Stoppani): l’orientamento di tutti è quello di adottare linee di condotta omogenee ed il più possibile attente alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Ad oggi, possiamo dire di avere più ...

Barbieri, alimentari e ditte edili. A Trieste è boom di imprese avviate da stranieri

Le attività gestite da titolari non italiani rappresentano quasi il 18% del totale. In Italia solo Prato ha percentuali più alte TRIESTE Negozi di barbieri aperti da cittadini afgani e pakistani. Rist ...

Stoppani): l’orientamento di tutti è quello di adottare linee di condotta omogenee ed il più possibile attente alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Ad oggi, possiamo dire di avere più ...Le attività gestite da titolari non italiani rappresentano quasi il 18% del totale. In Italia solo Prato ha percentuali più alte TRIESTE Negozi di barbieri aperti da cittadini afgani e pakistani. Rist ...