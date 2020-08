Treno fantasma, è giallo. Parte senza macchinisti e poi deraglia in stazione (Di giovedì 20 agosto 2020) Cristina Bassi Trenord: "Ripartito per errore, è stato deviato su un binario morto". Per fortuna solo 3 feriti Un Treno «fantasma», partito da solo dalla stazione, cioè senza nessuno alla guida. E uno schianto poco dopo che avrebbe potuto causare un disastro, ma per una serie di circostanze favorevoli ha comportato solo tre feriti lievi. Il convoglio è deragliato ieri poco prima delle 12.30 nei pressi della stazione di Carnate-Usmate, in provincia di Monza e Brianza. A bordo non c'erano macchinista né capoTreno, seduto in fondo un unico passeggero. Sull'incidente la Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo. Il fascicolo è a carico di ignoti, in attesa di una ... Leggi su ilgiornale

